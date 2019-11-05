В РФ уволили полковника-разведчика, который провалил в Украине спецоперацию по вербовке людей
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Капитан 1-го ранга соответствует званию полковника в сухопутных войсках и авиации.
Отмечается, что сотрудники разведывательного центра принимали участие в аннексии Крыма и специализируются на разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
СБУ установила, что Каменщиков возглавлял это подразделение с 2012 года и организовал системное привлечение украинских граждан, которые собирали разведывательную информации, а также входили в агентурно-боевых групп для подготовки и проведения диверсий в Украине.
Украинская контрразведка с 2014 года задерживает и привлекает к ответственности агентов иностранной военной разведки. Например, во время последнего обмена "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019, в РФ передали четырех уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену "агентов".
"Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал уволили от занимаемой должности", - сообщила контрразведка СБУ.
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