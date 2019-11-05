В РФ уволили полковника-разведчика, который провалил в Украине спецоперацию по вербовке людей

5 ноября, 2019, 14:56

СБУ разоблачила ряд агентов, работавших на 316 разведывательный центр ГУ ГШ ВС РФ. За провалы в оперативно-служебной деятельности его начальника, капитана 1 ранга Петра Каменщикова, уволили из должности

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Капитан 1-го ранга соответствует званию полковника в сухопутных войсках и авиации.

Отмечается, что сотрудники разведывательного центра принимали участие в аннексии Крыма и специализируются на разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

СБУ установила, что Каменщиков возглавлял это подразделение с 2012 года и организовал системное привлечение украинских граждан, которые собирали разведывательную информации, а также входили в агентурно-боевых групп для подготовки и проведения диверсий в Украине.

Украинская контрразведка с 2014 года задерживает и привлекает к ответственности агентов иностранной военной разведки. Например, во время последнего обмена "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019, в РФ передали четырех уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену "агентов".

"Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал уволили от занимаемой должности", - сообщила контрразведка СБУ.