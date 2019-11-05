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Espreso.tvОбществоВ киевском метро закрыли две центральные станции из-за звонка о минировании

В киевском метро закрыли две центральные станции из-за звонка о минировании

В метро Киева из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли на вход и выход центральные станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец Спорта"

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Также не работают пересадки на "Крещатик" и "Льва Толстого". Сейчас на станциях метро проводят проверку.

 

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