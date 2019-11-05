В киевском метро закрыли две центральные станции из-за звонка о минировании
5 ноября, 2019, 09:53
В метро Киева из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли на вход и выход центральные станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец Спорта"
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