В киевском метро закрыли две центральные станции из-за звонка о минировании

5 ноября, 2019, 09:53

В метро Киева из-за анонимного звонка о минировании временно закрыли на вход и выход центральные станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец Спорта"

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Также не работают пересадки на "Крещатик" и "Льва Толстого". Сейчас на станциях метро проводят проверку.