В Киеве улицу затопило горячей водой: авто провалилось сквозь асфальт, перекрыто движение, образовалась пробка
5 ноября, 2019, 17:38
Во вторник, 5 ноября, в центре Киева из-за прорыва теплосети в центре Киева перекресток улиц Саксаганского и Шота Руставели затопило горячей водой
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
В результате затопления улицы одна легковушка провалилась сквозь асфальт в яму, образовавшуюся из-за подмывания дорожного покрытия.
Движение по улице Саксаганского полностью перекрыли, в центре образовались пробки.
Компания "Киевпасстранс" сообщила, что из-за затопления улицы изменены маршруты троллейбусов 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов 69.
Сейчас движение этого транспорта организовано следующим образом:
троллейбусы №40 и №40К курсируют до Железнодорожного массива;
троллейбусы №3 и №9 - до вокзала "Южный"
троллейбусы №12 - ст. м. "Лыбидская"
троллейбусы №14 - ст. м. "Дворец Спорта"
автобусы №69 - до ул. Тарасовской.
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