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Espreso.tvОбществоВ Киеве сеть супермаркетов запустила возможность заплатить лицом. Видео

В Киеве сеть супермаркетов запустила возможность заплатить лицом. Видео

В Киеве сеть супермаркетов "Велика Кишеня" запустила возможность оплаты лицом на кассах самообслуживания

Об этом менеджер Visa по работе с торгово-сервисными предприятиями Алексей Власенко сообщил в Facebook.

Теперь, чтобы оплатить свои покупки, клиенту достаточно посмотреть в камеру, расположенную над монитором на кассе самообслуживания.

Отмечается, что точность распознавания лиц составляет 99,3%.

Портал PaySpaceMagazine пишет, что в основе сервиса - технология FaceID от ПриватБанка. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо сделать Селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa.

 

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