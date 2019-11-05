В Киеве сеть супермаркетов запустила возможность заплатить лицом. Видео
5 ноября, 2019, 08:30
В Киеве сеть супермаркетов "Велика Кишеня" запустила возможность оплаты лицом на кассах самообслуживания
Об этом менеджер Visa по работе с торгово-сервисными предприятиями Алексей Власенко сообщил в Facebook.
Теперь, чтобы оплатить свои покупки, клиенту достаточно посмотреть в камеру, расположенную над монитором на кассе самообслуживания.
Отмечается, что точность распознавания лиц составляет 99,3%.
Портал PaySpaceMagazine пишет, что в основе сервиса - технология FaceID от ПриватБанка. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо сделать Селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa.
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