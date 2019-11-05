В Киеве грузовик снес столб и заблокировал одну полосу движения
5 ноября, 2019, 10:15
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием грузового автомобиля
Как рассказал Вартовым Еспресо водитель фуры, он двигался по улице Заболотного в направлении Столичного шоссе. По его словам, неожиданно в затяжном повороте его занесло, после чего неуправляемую фуру выбросило с дороги.
Автомобиль с загруженным прицепом проехал боком около 15 метров, при этом снеся металлический столб. К счастью, в этой аварии серьезно никто не пострадал.
В результате ДТП заблокирована одна полоса движения из-за чего образовалась огромная пробка - примерно от улицы Метрологической. Учитывая, что надо разгрузить прицеп и после того вытаскивать аварийный автомобиль, то движение будет ограничено на несколько часов.
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