В Киеве грузовик снес столб и заблокировал одну полосу движения

5 ноября, 2019, 10:15

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием грузового автомобиля

Как рассказал Вартовым Еспресо водитель фуры, он двигался по улице Заболотного в направлении Столичного шоссе. По его словам, неожиданно в затяжном повороте его занесло, после чего неуправляемую фуру выбросило с дороги.

Автомобиль с загруженным прицепом проехал боком около 15 метров, при этом снеся металлический столб. К счастью, в этой аварии серьезно никто не пострадал.

В результате ДТП заблокирована одна полоса движения из-за чего образовалась огромная пробка - примерно от улицы Метрологической. Учитывая, что надо разгрузить прицеп и после того вытаскивать аварийный автомобиль, то движение будет ограничено на несколько часов.