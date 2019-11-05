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Espreso.tvОбществоВ Киеве BMW протаранил дерево, чудом не слетев в многометровую пропасть

В Киеве BMW протаранил дерево, чудом не слетев в многометровую пропасть

В Голосеевском районе Киева, на улице Генерала Родимцева, автомобиль BMW 3-й серии вылетел с дороги и протаранил дерево, чудом не слетев в многометровую пропасть

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

На место происшествия немедленно выехали спасатели ГСЧС и врачи. Двое молодых мужчин, которые находились в авто, получили травмы головы и конечностей и были госпитализированы врачами "скорой помощи". Причины аварии выясняет следственная группа.

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