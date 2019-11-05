В Киеве BMW протаранил дерево, чудом не слетев в многометровую пропасть
5 ноября, 2019, 07:20
В Голосеевском районе Киева, на улице Генерала Родимцева, автомобиль BMW 3-й серии вылетел с дороги и протаранил дерево, чудом не слетев в многометровую пропасть
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
На место происшествия немедленно выехали спасатели ГСЧС и врачи. Двое молодых мужчин, которые находились в авто, получили травмы головы и конечностей и были госпитализированы врачами "скорой помощи". Причины аварии выясняет следственная группа.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы