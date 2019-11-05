В Греции спасли туристку, которая два дня плавала в Эгейском море
Об этом сообщает Reuters.
Женщина, которая отдыхала на яхте недалеко от греческого острова Фолегандрос, около полудня 1 ноября отправилась на надувной шлюпке за припасами. На обратном пути одно весло упало за борт, а сильный ветер сбил шлюпку с курса.
Через день береговую охрану Греции уведомили о ее исчезновении. На ее поиски отправили семь судов береговой охраны, три частных катера, самолет и вертолет.
Почти через два дня после исчезновения ее нашли в 40 морских милях к юго-западу от Фолегандроса, недалеко от острова Крит.
По информации новозеландской газеты Stuff, 47-летняя Кушиль Штейн из Новой Зеландии выжила в Эгейском море благодаря горстке леденцов и разумному использованию трех пластиковых пакетов.
Она, как опытный моряк, была обучена навыкам выживания. Кушиль обмотала себя полиэтиленовыми пакетами для удержания тепла и из-за нехватки пресной воды питалась спрятанными леденцами.
Каждый раз, когда самолет пролетал над головой, она направляла зеркало в сторону солнца, надеясь, что вспышка яркого света привлечет внимание пассажиров.
Кушиль была в море от 37 до 40 часов, когда судно береговой охраны заметил ее "на полпути между Критом и Фолегандосом".
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы