В Греции спасли туристку, которая два дня плавала в Эгейском море

5 ноября, 2019, 17:24

Береговая охрана Греции спасла 47-летнюю женщину, которая дрейфовала на резиновой лодке в Эгейском море в течение почти двух дней

Об этом сообщает Reuters.

Женщина, которая отдыхала на яхте недалеко от греческого острова Фолегандрос, около полудня 1 ноября отправилась на надувной шлюпке за припасами. На обратном пути одно весло упало за борт, а сильный ветер сбил шлюпку с курса.

Через день береговую охрану Греции уведомили о ее исчезновении. На ее поиски отправили семь судов береговой охраны, три частных катера, самолет и вертолет.

Почти через два дня после исчезновения ее нашли в 40 морских милях к юго-западу от Фолегандроса, недалеко от острова Крит.

По информации новозеландской газеты Stuff, 47-летняя Кушиль Штейн из Новой Зеландии выжила в Эгейском море благодаря горстке леденцов и разумному использованию трех пластиковых пакетов.

Она, как опытный моряк, была обучена навыкам выживания. Кушиль обмотала себя полиэтиленовыми пакетами для удержания тепла и из-за нехватки пресной воды питалась спрятанными леденцами.

Каждый раз, когда самолет пролетал над головой, она направляла зеркало в сторону солнца, надеясь, что вспышка яркого света привлечет внимание пассажиров.

Кушиль была в море от 37 до 40 часов, когда судно береговой охраны заметил ее "на полпути между Критом и Фолегандосом".