В Эстонии живут 30 тысяч украинцев, - посол
Об этом рассказала Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, сообщает Укринформ.
"В Эстонии всегда было много украинцев, исторически, еще с советских времен. Здесь активная диаспора, которая очень помогает посольству продвигать имидж Украины. А работники делятся на две категории. Это квалифицированные работники, которых приглашают в эстонские фирмы: прежде всего, ИТ специалисты, работники медицинских специальностей, строительный бизнес. И есть неквалифицированные работники, которые приезжают в основном из Донбасса, и на сезонные работы. Их стало больше в последнее время ", - сказала Беца.
По ее словам, официальной статистики относительно общего количества украинских заробитчан в Эстонии нет. В то же время Беца отметила, что на консульском учете в посольстве стоят 5000 человек, а в целом, по разным источникам, на территории Эстонии находится около 30 тыс. украинцев.
"Конечно, не все они являются работниками: кто студент, кто-то - преподаватель, кто-то женат и живет здесь с семьей", - подытожила посол.
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