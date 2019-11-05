В Чили во время массовых протестов началось землетрясение

5 ноября, 2019, 10:21

В понедельник, 4 ноября, около прибрежного города Кокимбо в центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, в результате которого "потрясло" здание в Сантьяго (столица Чили)

Об этом пишет DW.

"Сильное землетрясение вызвало колебания зданий в столице Чили, когда тысячи людей прошли в центре города, требуя улучшения социальных услуг и уменьшения экономического неравенства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геологическая служба США установила предварительную величину 6,0. Землетрясение имело глубину 49 километров.

Власти Чили заявили, что землетрясение ощущалось в столице страны и центральных городах.

Национальное отделение по чрезвычайным ситуациям в Чили сообщило, что не было никаких предварительных уведомлений о травмах людей или повреждениях имущества или инфраструктуры.

Национальный флот заявил, что землетрясение, которое произошло на суше, было недостаточно сильным, чтобы вызвать цунами на побережье Чили.

Портал ABC сообщает, что Чили находится в так называемом "Огненном кольце", что делает его одним из самых сейсмических стран в мире.

6.0 earthquake, 28km SW of Illapel, Chile. 2019-11-04 17:53:24 at epicenter (22m ago, depth 49km). https://t.co/R6fG9aijXx - Earthquakes Tsunamis (@NewEarthquake) 4 ноября 2019 г.