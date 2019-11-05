В Чили во время массовых протестов началось землетрясение
Об этом пишет DW.
"Сильное землетрясение вызвало колебания зданий в столице Чили, когда тысячи людей прошли в центре города, требуя улучшения социальных услуг и уменьшения экономического неравенства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что геологическая служба США установила предварительную величину 6,0. Землетрясение имело глубину 49 километров.
Власти Чили заявили, что землетрясение ощущалось в столице страны и центральных городах.
Национальное отделение по чрезвычайным ситуациям в Чили сообщило, что не было никаких предварительных уведомлений о травмах людей или повреждениях имущества или инфраструктуры.
Национальный флот заявил, что землетрясение, которое произошло на суше, было недостаточно сильным, чтобы вызвать цунами на побережье Чили.
Портал ABC сообщает, что Чили находится в так называемом "Огненном кольце", что делает его одним из самых сейсмических стран в мире.
6.0 earthquake, 28km SW of Illapel, Chile. 2019-11-04 17:53:24 at epicenter (22m ago, depth 49km). https://t.co/R6fG9aijXx- Earthquakes Tsunamis (@NewEarthquake) 4 ноября 2019 г.
- Протесты в Чили начались после увеличения платы за проезд в метро, которое в конце отменили. Но протесты переросли уже в недовольство социальным неравенством и возмущением на президента Себастьяна Пиньеру и военных.
- Несмотря на снижение уровня бедности и высокий доход на душу населения в Латинской Америке ($ 20 тыс. при 2% инфляции) в Чили наблюдается значительное социальное неравенство: протестующие считают, что власть заботится о богатых, а социальные программы действуют только для очень бедных, в то время как остальные населения само решает свои проблемы.
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