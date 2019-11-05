В библиотеках Харькова продолжается голосование в рамках проведения книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

5 ноября, 2019, 17:08

Сегодня нет смысла сетовать, что в украинской литературе нечего читать. Было бы желание, а книга - найдется

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" направила в Харьковскую областную универсальную научную библиотеку и в Харьковскую областную библиотеку для юношества нынешние книжные новинки, чтобы каждое из произведений смогло найти именно своего читателя. Ведь известно, что по-настоящему человека затрагивают только тексты, которые в той или иной степени перекликаются с его личным опытом. Чтобы полюбить, надо понять. В случае с книгой это значит - прочитать или перечитать ее.

Посетители библиотеки читают новые поступления, делятся впечатлениями, активно участвуют в голосовании.

Определение победителя книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для взрослых" продолжается. На рассмотрении книги: "Фонетика тишины" Ивана Андрусяка, "За спиной" Гаськи Шиян и "Братство" Олега Криштопы.

Путешествуя по страницам литературных произведений, читатели выбирают своего победителя, который в начале декабря получит справедливую награду книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019".