В Броварах водитель Peugeot не справился с управлением и протаранил Lanos: есть погибшая

5 ноября, 2019, 11:45

По словам свидетелей, водитель автомобиля Peugeot 407SW не справился с управлением, вероятно, из-за высокой скорости, выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Daewoo Lanos

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что от мощного удара переднюю часть Lanos "смяло как консервную банку", а женщину, которая находилась за рулем зажало между рулем и сиденьем.

Спасатели ГСЧС по прибытию разрезали центральную стойку Lanos и деблокировали пострадавшую водителя, которая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

Водитель Peugeot с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.