Умер судья Василенко, который открыл два дела против Кучмы

5 ноября, 2019, 07:56

Вечером 4 ноября скончался отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко, который открыл два дела против экс-президента Леонида Кучмы

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

"В половине седьмого вечера 4 ноября скончался Юрий Александрович Василенко - легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы", - написал Бойко.