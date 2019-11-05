Умер судья Василенко, который открыл два дела против Кучмы
5 ноября, 2019, 07:56
Вечером 4 ноября скончался отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко, который открыл два дела против экс-президента Леонида Кучмы
Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.
"В половине седьмого вечера 4 ноября скончался Юрий Александрович Василенко - легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы", - написал Бойко.
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