Украинский футболист вошел в топ-5 футболистов ЛЧ старше 34 года

5 ноября, 2019, 19:58

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вошел пятерку самых дорогих футболистов нынешней Лиги чемпионов

Об этом сообщает zbirna.com.

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов установил достижения в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. 35-летний вратарь вошел в пятерку самых дорогих футболистов старше 34 года, выступающих в главном европейском турнире.

Рейтинг возглавил защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, стоимость 35-летнего защитника по версии Transfermarkt составляет 7,5 млн евро. Вторую-третью строчку делят бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва и словенский вратарь Ханданович из "Интера", цена обоих 6 млн евро.

Топ-5 замыкает чилийский голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво, его трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.