Украинский футболист вошел в топ-5 футболистов ЛЧ старше 34 года
5 ноября, 2019, 19:58
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вошел пятерку самых дорогих футболистов нынешней Лиги чемпионов
Об этом сообщает zbirna.com.
Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов установил достижения в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. 35-летний вратарь вошел в пятерку самых дорогих футболистов старше 34 года, выступающих в главном европейском турнире.
Рейтинг возглавил защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, стоимость 35-летнего защитника по версии Transfermarkt составляет 7,5 млн евро. Вторую-третью строчку делят бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва и словенский вратарь Ханданович из "Интера", цена обоих 6 млн евро.
Топ-5 замыкает чилийский голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво, его трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.
- 5 ноября, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что одинаково относится к каждому матчу команды в Лиге чемпионов.
- 5 ноября, в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Интер" встречается с "Боруссией".
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