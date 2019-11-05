Сын знаменитого боксера Холифилда за 16 секунд нокаутировал соперника в дебютном бою
Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.
3 ноября в Лас-Вегасе в профессиональном боксе дебютировал сын легендарного американского супертяжеловеса Эвандера Холифилда Эван. Для нокаута соперника Ника Уинстеда Холифилду-младшему хватило 16 секунд.
22-летний Эван Холифилд провел 80 боев на любительском уровне, однако не смог пробиться в сборную США. Несмотря на дебют в профессионалах, боксер мечтает принять участие в Олимпиаде-2020 и взять там золото, достижение, которое не смог осуществить его знаменитый отец.
Эвандер Холифилд многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категориях, он единственный боксер, который выиграл 4 пояса чемпиона мира в тяжелой весовой категории.
- Bleacher Report (@BleacherReport) 3 ноября 2019 г.
Looking like the real deal.
(via @DAZN_USA ) pic.twitter.com/lhd7TqISeX
- Напомним, 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
- Сауль Альварес, после победы над россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе, заявил, что планирует вернуться в средний вес .
- Сергея Ковалева после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса на два месяца отстранили от бокса .
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