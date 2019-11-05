Сын знаменитого боксера Холифилда за 16 секунд нокаутировал соперника в дебютном бою

5 ноября, 2019, 21:20

3 ноября в дебютном профессиональном бою Эван Холифилд за 16 секунд нокаутировал соперника Ника Уинстеда

Об этом сообщает Bleacher Report y twitter.

3 ноября в Лас-Вегасе в профессиональном боксе дебютировал сын легендарного американского супертяжеловеса Эвандера Холифилда Эван. Для нокаута соперника Ника Уинстеда Холифилду-младшему хватило 16 секунд.

22-летний Эван Холифилд провел 80 боев на любительском уровне, однако не смог пробиться в сборную США. Несмотря на дебют в профессионалах, боксер мечтает принять участие в Олимпиаде-2020 и взять там золото, достижение, которое не смог осуществить его знаменитый отец.

Эвандер Холифилд многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категориях, он единственный боксер, который выиграл 4 пояса чемпиона мира в тяжелой весовой категории.