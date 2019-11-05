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Espreso.tvОбществоСуд закрыл дело в отношении Гостиного двора на Подоле: теперь его можно реставрировать

Суд закрыл дело в отношении Гостиного двора на Подоле: теперь его можно реставрировать


фото: 112.ua
5 ноября состоялось заседание Киевского апелляционного суда о наложении ареста на здание Гостиного двора

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Суд постановил закрыть дело из-за того, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы.

«Теперь дело за Кабмином - передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для ее реставрации. Отдельно хочу поблагодарить общественность, которая поддерживала все это время город. Только вместе мы можем достичь результата», - отметил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

  • Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в государственную собственность.
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