Суд закрыл дело в отношении Гостиного двора на Подоле: теперь его можно реставрировать
5 ноября, 2019, 17:57
5 ноября состоялось заседание Киевского апелляционного суда о наложении ареста на здание Гостиного двора
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Суд постановил закрыть дело из-за того, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы.
«Теперь дело за Кабмином - передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для ее реставрации. Отдельно хочу поблагодарить общественность, которая поддерживала все это время город. Только вместе мы можем достичь результата», - отметил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.
- Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в государственную собственность.
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