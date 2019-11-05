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Espreso.tvМирСША объявили о выходе из Парижского климатического соглашения

США объявили о выходе из Парижского климатического соглашения

Соединенные Штаты Америки начали формальный процесс выхода из Парижского климатического соглашения 2015 года

Об этом объявил государственный секретарь Майк Помпео, информирует Радио Свобода .

По словам Помпео, он подал официальное сообщение об этом в ООН. Это начинает процесс выхода из соглашения, который не становится официальным в течение одного года.

Президент Дональд Трамп резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании, а его администрация отменила экологические нормы, заявляя, что они наносят ущерб бизнесу и предпочитают другие страны перед США.

  • Почти 200 стран подписали климатическое соглашение, по которому каждая страна уменьшает выбросы парниковых газов. В заявлении Помпео Парижское соглашение названо несправедливым экономическим бременем для экономики США.
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