США объявили о выходе из Парижского климатического соглашения

5 ноября, 2019, 08:44

Соединенные Штаты Америки начали формальный процесс выхода из Парижского климатического соглашения 2015 года

Об этом объявил государственный секретарь Майк Помпео, информирует Радио Свобода .

По словам Помпео, он подал официальное сообщение об этом в ООН. Это начинает процесс выхода из соглашения, который не становится официальным в течение одного года.

Президент Дональд Трамп резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании, а его администрация отменила экологические нормы, заявляя, что они наносят ущерб бизнесу и предпочитают другие страны перед США.