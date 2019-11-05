Сервис по поиску жилья Airbnb запустил украиноязычную версию сайта

5 ноября, 2019, 09:56

Сервис Airbnb объявил, что удвоил количество языков, поддерживаемых платформой, - с 31 до 62

Об этом сообщает портал Fast Company.

"Airbnb заявляет, что сделает платформу еще более доступной для более 4 миллиардов носителей языка. И не только поддержка новых языков облегчит людям бронирование номеров на Airbnb, но и компания отмечает, что это также предоставит экономические возможности в новых регионах для владельцев жилья, которые теперь может предлагать услуги на своем родном языке ", - говорится в сообщении.

Вот полный список всех 31 новых языков, Airbnb добавил:

Албанский (Албания) Армянский (Армения) Азери (Азербайджан) Боснийский (Босния) Болгарский (Болгария) Традиционный китайский (САР Гонконг) Английский (Австралия) Английский (Канада) Английский (Великобритания) Эстонский (Эстония) Французский (Канада) Грузинский (Грузия) Хинди (Индия) Ирландский (Ирландия) Латвийская (Латвия) Литовский (Литва) Македонский (Северная Македония) Мальтийский (Мальта) Черногория (Черногория) Румынский (Румыния) Сербский (Сербия) Словацкий (Словакия) Словенский (Словения) Испанский (Аргентина) Испанский (Латинская Америка) Суахили (Африка) Тагильский (Филиппины) Украинский (Украина) Вьетнамский (Вьетнам) Коса (Южная Африка) Зулу (Южная Африка)

Airbnb - онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренды жилья по всему миру, работающий по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как "AirBed and Breakfast" - "Надувной матрас и завтрак".