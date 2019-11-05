Сервис по поиску жилья Airbnb запустил украиноязычную версию сайта
Об этом сообщает портал Fast Company.
"Airbnb заявляет, что сделает платформу еще более доступной для более 4 миллиардов носителей языка. И не только поддержка новых языков облегчит людям бронирование номеров на Airbnb, но и компания отмечает, что это также предоставит экономические возможности в новых регионах для владельцев жилья, которые теперь может предлагать услуги на своем родном языке ", - говорится в сообщении.
Вот полный список всех 31 новых языков, Airbnb добавил:
- Албанский (Албания)
- Армянский (Армения)
- Азери (Азербайджан)
- Боснийский (Босния)
- Болгарский (Болгария)
- Традиционный китайский (САР Гонконг)
- Английский (Австралия)
- Английский (Канада)
- Английский (Великобритания)
- Эстонский (Эстония)
- Французский (Канада)
- Грузинский (Грузия)
- Хинди (Индия)
- Ирландский (Ирландия)
- Латвийская (Латвия)
- Литовский (Литва)
- Македонский (Северная Македония)
- Мальтийский (Мальта)
- Черногория (Черногория)
- Румынский (Румыния)
- Сербский (Сербия)
- Словацкий (Словакия)
- Словенский (Словения)
- Испанский (Аргентина)
- Испанский (Латинская Америка)
- Суахили (Африка)
- Тагильский (Филиппины)
- Украинский (Украина)
- Вьетнамский (Вьетнам)
- Коса (Южная Африка)
- Зулу (Южная Африка)
Airbnb - онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренды жилья по всему миру, работающий по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как "AirBed and Breakfast" - "Надувной матрас и завтрак".
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