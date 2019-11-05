Россияне обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов
Об этом сообщает штаб ООС.
Все обстрелы по позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ГСЧС Украины общей численностью 24 человека. На это время обследовано 14,1 гектара территории участка разведения №2. Изъято 20 взрывоопасных предметов.
Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 г. при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.
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