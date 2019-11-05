Разбили 20 машин и разрушили 11 стен: в Киеве сняли рекламу PlayStation 4

5 ноября, 2019, 17:42

Компания Sony опубликовала рекламу консоли PlayStation 4, которую сняли в Киеве

Об этом сообщает The Village Украины со ссылкой на продакшн-студию Radioaktive Film.

Съемки проходили в августе на трех основных локациях: на Спортивной площади (возле станции метро "Дворец спорта"), на парковке ТРЦ "Украина" и вблизи университета КПИ.

Для съемок последней сцены были привлечены 300 человек и 23 каскадера.

Во время съемок разбили 20 автомобилей. Для сцены с разрушением стены сломали 11 стен.