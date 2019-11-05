"У нас уровень обработки земель вернулся к 1991 году", - глава аграрного комитета Рады

5 ноября, 2019, 10:20

Ожидается, что после открытия рынка будут продавать от 5 до 15% земли, а стоимость за 1 гектар вырастет на 10-20%

Об этом глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Рады Николай Сольский сказал в интервью РБК-Украина .

"У нас уровень обработки земель вернулся к 1991 году еще до войны, в то время как уровень полива был 2,3 млн гектаров в 1991 году, а сейчас - 600 тысяч гектаров. Вы представляете, какой это огромный объем? Государство во всем мире далеко не самый эффективный собственник. Поэтому нужно дать правильные инструменты рынка ", - уверен Сольский.

По его словам, ожидается, что после открытия рынка будут продавать от 5 до 15% земли. А после снятия моратория цена вырастет на 10-20%.

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