"У нас уровень обработки земель вернулся к 1991 году", - глава аграрного комитета Рады
Об этом глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Рады Николай Сольский сказал в интервью РБК-Украина .
"У нас уровень обработки земель вернулся к 1991 году еще до войны, в то время как уровень полива был 2,3 млн гектаров в 1991 году, а сейчас - 600 тысяч гектаров. Вы представляете, какой это огромный объем? Государство во всем мире далеко не самый эффективный собственник. Поэтому нужно дать правильные инструменты рынка ", - уверен Сольский.
По его словам, ожидается, что после открытия рынка будут продавать от 5 до 15% земли. А после снятия моратория цена вырастет на 10-20%.
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Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли.
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А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
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10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до 2024 года рынок земли в Украине будет закрытым для иностранцев.
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