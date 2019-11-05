"Северный поток-2" построят, но это можно замедлить, - польский евродепутат

5 ноября, 2019, 16:54

Польский евродепутат Сариуш-Вольский считает, что газопровод "Северный поток-2", учитывая датское разрешение на прокладку, будет построен и теперь можно только замедлить его строительство

Об этом сообщает Польское радио.

"Перед нами - все возможные меры, чтобы замедлять. Датское решение можно обжаловать в течение одного месяца", - сказал Сариуш-Вольский.

"Во-вторых, угроза санкций со стороны Конгресса США также выполняет какую тормозную роль. Кроме того, в Европейском Союзе существует новое законодательство, которое касается контроля иностранных инвестиций с точки зрения безопасности, а не экономики в энергетической сфере", - добавил евродепутат.

30 октября Дания стала последней страной ЕС, которая одобрила строительство трубопровода, который будет транспортировать российский газ в Германию по дну Балтийского моря.