"Ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ", - Коболев отреагировал на предложение Путина "обнулить претензии"

5 ноября, 2019, 15:35

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прокомментировал заявления Москвы, озвученные в СМИ, о предложении "обнулить претензии" и более дешевый газ, чем из Европы

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" написал в своем фейсбуке.

"Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти $3 млрд по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около $7 млрд. Итого - $22 млрд - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" - пишет Коболев.

Также он прокомментировал предложение Кремля вернуться к прямым поставкам газа из России за на 25% меньшую цену, чем у нас сейчас есть из Европы.

"По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние",

"Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ", - подытожил Коболев.