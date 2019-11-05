"Манипуляции, которым не следует верить", - Гончарук о данных WSJ, что МВФ заморозил программу для Украины
Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV
"Это не соответствует действительности! У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда. У нас есть целый ряд задач, которые мы должны выполнить. И конечно, коллеги из МВФ хотят быть уверенными в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства налогоплательщиков, потраченные для разрешения ситуации с проблемными банками", - пояснил премьер-министр.
"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не следует верить", - добавил Гончарук.
"Наш процесс (переговоры с МВФ - ред.) движется очень конструктивно, быстрее, чем это было, например, в прошлом году, быстрее, чем это было три года назад, когда мы обсуждали программу ... Хочу напомнить, что мы обсуждаем долгосрочную программу на три года", - отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
- Напомним, накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной, сообщило, что пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей МВФ не будет.
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