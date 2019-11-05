"Манипуляции, которым не следует верить", - Гончарук о данных WSJ, что МВФ заморозил программу для Украины

5 ноября, 2019, 12:46

Процесс переговоров между Украиной и Международным валютным фондом движется конструктивно и быстрее, чем в прошлом году

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

"Это не соответствует действительности! У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда. У нас есть целый ряд задач, которые мы должны выполнить. И конечно, коллеги из МВФ хотят быть уверенными в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства налогоплательщиков, потраченные для разрешения ситуации с проблемными банками", - пояснил премьер-министр.

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не следует верить", - добавил Гончарук.

"Наш процесс (переговоры с МВФ - ред.) движется очень конструктивно, быстрее, чем это было, например, в прошлом году, быстрее, чем это было три года назад, когда мы обсуждали программу ... Хочу напомнить, что мы обсуждаем долгосрочную программу на три года", - отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова.