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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" проведет два матча за сутки

"Ливерпуль" проведет два матча за сутки


фото: liverpoolfc.com
17 декабря английский "Ливерпуль" проведет матч Кубка английской лиги, а 18 встретится с соперником в рамках клубного чемпионата мира в Катаре

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Федерация футбола Англии обнародовала официальный базовый день матчей 1/4 Кубка английской лиги, встречи состоятся 17 декабря 2019 году.

В четвертьфинале "Ливерпуль" встретится с "Астон Виллой", ровно за сутки до полуфинального матча клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

В связи с ситуацией английская команда использует два различных склада на два турнира. "Красные", скорее всего, пожертвуют матчем Кубка лиги и выпустят только дублеров и молодежь. На каком из двух поединков будет присутствовать главный тренер Юрген Клопп, пока неизвестно, однако существует вариант, что немец будет руководить "Ливерпулем" в обоих матчах.

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