"Ливерпуль" проведет два матча за сутки
5 ноября, 2019, 20:23
17 декабря английский "Ливерпуль" проведет матч Кубка английской лиги, а 18 встретится с соперником в рамках клубного чемпионата мира в Катаре
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Федерация футбола Англии обнародовала официальный базовый день матчей 1/4 Кубка английской лиги, встречи состоятся 17 декабря 2019 году.
В четвертьфинале "Ливерпуль" встретится с "Астон Виллой", ровно за сутки до полуфинального матча клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре.
В связи с ситуацией английская команда использует два различных склада на два турнира. "Красные", скорее всего, пожертвуют матчем Кубка лиги и выпустят только дублеров и молодежь. На каком из двух поединков будет присутствовать главный тренер Юрген Клопп, пока неизвестно, однако существует вариант, что немец будет руководить "Ливерпулем" в обоих матчах.
- 31 октября главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги участием в клубном чемпионате мира.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти победил "Арсенал" после ничьей 5: 5 в основное время.
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