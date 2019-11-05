"Ливерпуль" проведет два матча за сутки

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Федерация футбола Англии обнародовала официальный базовый день матчей 1/4 Кубка английской лиги, встречи состоятся 17 декабря 2019 году.

В четвертьфинале "Ливерпуль" встретится с "Астон Виллой", ровно за сутки до полуфинального матча клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

В связи с ситуацией английская команда использует два различных склада на два турнира. "Красные", скорее всего, пожертвуют матчем Кубка лиги и выпустят только дублеров и молодежь. На каком из двух поединков будет присутствовать главный тренер Юрген Клопп, пока неизвестно, однако существует вариант, что немец будет руководить "Ливерпулем" в обоих матчах.