"Голоса из-за океана": в Днепре открыли выставку об украинцах, которые пережили Голодомор и переехали в Австралию

5 ноября, 2019, 19:53

Во вторник, 5 ноября, в Днепре открыли фотовыставку "Голоса из-за океана", созданную Национальным музеем Голодомора-геноцида и Союзом украинских организаций Австралии

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Выставка работает в Днепропетровском национальном историческом музее имени Яворницкого. В экспозиции представлены масштабные черно-белые портреты и воспоминания о 1932-1933 годах 26 жителей различных регионов Украины, которые пережили Голодомор, а затем эмигрировали в Австралию. Именно в Австралии этих пожилых людей разыскали кураторы проекта - австралийки украинского происхождения Янина Грин и Галина Костюк, которые сфотографировали украинцев и записали их рассказы.

По словам научной сотрудницы столичного Национального музея Голодомора-геноцида Яны Гринько, которая представила выставку в Днепре, эти люди очень хотели, чтобы о них и об их семейных историях узнали в Украине.

"Они все были детьми, но помнят события Голодомора, некоторые помнят из рассказов своих родителей. К портретам прикреплены конверты. В каждом - воспоминания человека. Например, Семен Козлов. Он вспоминает о речном вокзале в Киеве. Когда он был маленьким, он видел, как из кораблей разгружали тела умерших. Бабушка ему объясняла, что это были люди из сел, которые пытались попасть в Киев, чтобы спастись от голода, и умирали по дороге... Выставка была создана 2018 и сначала представлена в Мельбурне. с того времени несколько человек, портреты которых представлены на выставке, уже умерли", - рассказала Яна Гринько.

Руководитель Юго-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Игорь Кочергин отметил, что пожилые люди из Австралии, которые приняли участие в проектах, без опасений и страха вспоминают о пережитом голоде - в отличие от свидетелей Голодомора, которые живут в Украине.

"Все они из Австралии. Они не испытывали на себе тотальной советской пропаганды и не боялись говорить об этой трагедии. Они рассказали об этом, говорили об этом как о трагедии и как о геноциде, сознательно устроенном против них, против их семей, против всего украинского народа. Многие же из тех, кто остался здесь, боятся до сих пор об этом говорить", - сказал Игорь Кочергин.

Каждый посетитель выставки сможет написать письмо тому человеку, свидетельство которого прочитал. Все письма будут переданы в Австралию.