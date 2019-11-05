"Формула Штайнмайера" более благоприятна для РФ: президент Литвы заявил, что "кто-то давит на украинское правительство"
Об этом сообщает издание Delfi.
"С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, с моей точки зрения, она более благоприятна для России, а не для Украины", - заявил Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Хельсинки.
"Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, но мы не видим никаких уступок с российской стороны", - сказал Науседа.
"Я всегда являюсь сторонником диалога, но мы также должны владеть принципами и ценностями", - сказал президент Литвы. Он отметил, что международное сообщество должно продолжать давление на Москву с тем, чтобы она изменила свое агрессивное поведение по отношению к соседям.
"Если это поведение улучшится, то мы будем первыми из тех, кто будет приветствовать такое изменение поведения России", - сказал Науседа.
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