"Это никак не помешало Европе": Юнкер рассказал о поцелуях с Путиным
Об этом сообщает Der Spiegel.
"Мне все равно. Я такой, какой я есть. Я иногда думаю, что худшее в тюрьме - это то, что ты не чувствуешь физической близости. Я вообще не могу представить, чтобы не прикасаться к другим людям или чтобы не касались меня. Мои сотрудники иногда предупреждают меня не обнимать того или иного человека. Но меня поцеловал Эрдоган, поэтому я тоже его поцеловал. Я поцеловал Путина, и меня поцеловал Путин. В любом случае это, конечно, не помешало Европе ", - сказал Юнкер.
Напомним, что во время саммита лидеров ЕС Юнкер отличился неожиданными жестами. В частности, он тронул помощницу за волосы и удивительно двигался. Представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего президента комиссии, заявила, что он полон сил.
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