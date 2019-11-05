"Деоккупация - единственный путь восстановления мира": Наливайченко рассказал, что должна сделать команда Зеленского
5 ноября, 2019, 22:54
Экс-глава СБУ отметил, что нужно иметь четкий план и расширять форматы переговоров, предложив новое соглашение по деоккупации
Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на канале Еспресо.TV.
Наливайченко отметил, что деоккупация - единственный путь к миру.
"Сейчас Россия имеет войска на украинской земле. Вот пункт номер 1. И это не дипломатия, это российская агрессия, и она осталась на нашей территории, как и земли остались оккупированными: и Донецкая, и Луганская области, и АР Крым. Это то, с чем имеет дело президент Зеленский сейчас. По моему убеждению, сейчас очень важно заставить Зеленскому свою команду подготовить план действий, показать всей стране, и этот план должен иметь стратегическую цель: деоккупация Украины. Этим нельзя пренебрегать, именно деоккупация. Это слово имеет огромное значение для нас и для наших международных партнеров. На много лет вперед мы будем иметь последствия, если мы правильно будем действовать и сформулируем план действий. Деоккупация должна означать вывод войск РФ с украинской территории. Это единственный путь для восстановления мира", - сказал экс-глава СБУ.
Он добавил, что план действий должен быть мирным, но полным и всеобъемлющим.
"Не только Минск, Нормандский формат, надо и его расширять, и Великобритания, и Соединенные Штаты. Пришло время выйти Украине, новой украинской власти с проектом нового международного соглашения по деоккупации и восстановлению мира. Наше стремление должно быть одно: деоккупация, вывод войск, восстановление мира. Я призываю не ограничивать ни себя, ни наших международных партнеров в том, что наш план действий для освобождения территорий должен быть безусловно мирным, но всеобъемлемым и полным. Всеобъемлемым - по территории всей Украины, включая Крым, а полным - полный вывод войск агрессора", - отметил Наливайченко.
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