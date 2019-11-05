Путин дал орден болгарину, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

5 ноября, 2019, 15:51

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы главе болгарского движения "Русофилы" Николаю Малинову, которого в Болгарии обвинили в шпионаже

Вручение награды состоялось в Кремле по случаю Дня народного единства РФ.

Во время своего выступления Малинов рассказал, что ему удалось построить в Болгарии разветвленную сеть «русофилов», которая включает 240 отделений и более 35 тысяч членов.

"Когда мы 16 лет назад начинали, первый опрос показал 8% русофилов в Болгарии, сейчас 82% русофилов", - цитируется его заявление на сайте Кремля.

В начале сентября 2019 г. прокуратура Болгарии обвинила Николая Малинова в шпионаже.

Следователи установили, что лидер пророссийского движения "Русофилы" передавал информацию о болгарской внешней политике двум российским организациям - "Двуглавому орлу" и Российскому институту стратегических исследований.

У Малинова изъяли отчет о геополитической переориентации Болгарии в сторону России.