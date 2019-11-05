Путин дал орден болгарину, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ
Вручение награды состоялось в Кремле по случаю Дня народного единства РФ.
Во время своего выступления Малинов рассказал, что ему удалось построить в Болгарии разветвленную сеть «русофилов», которая включает 240 отделений и более 35 тысяч членов.
"Когда мы 16 лет назад начинали, первый опрос показал 8% русофилов в Болгарии, сейчас 82% русофилов", - цитируется его заявление на сайте Кремля.
В начале сентября 2019 г. прокуратура Болгарии обвинила Николая Малинова в шпионаже.
Следователи установили, что лидер пророссийского движения "Русофилы" передавал информацию о болгарской внешней политике двум российским организациям - "Двуглавому орлу" и Российскому институту стратегических исследований.
У Малинова изъяли отчет о геополитической переориентации Болгарии в сторону России.
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