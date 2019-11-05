Президент Молдовы Додон поехал в Приднестровье на "день национального единства РФ"
5 ноября, 2019, 08:51
Президент Молдовы Игорь Додон посетил Бендерскую крепость, где встретился с руководителем "Приднестровской молдавской республики" Вадимом Красносельским
Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.
"На территории Бендерской крепости провел неформальное общение с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Кроме того, познакомили наших жен друг с другом. ... Мы вместе отпраздновали День национального единства - государственный праздник Российской Федерации, стратегического партнера Республики Молдова", - отметил Додон.
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Президент Молдовы "оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект".
- В Приднестровье активная стадия конфликта была еще в 1992 году. Молдова тогда попыталась установить контроль над городом Бендеры, что вызвало сопротивление сепаратистов и стало поводом для активного вмешательства российской армии. Молдова не могла противостоять российским войскам и была вынуждена пойти на переговоры.
- В этом году Молдова и РФ в присутствии лидера "Приднестровской молдавской республики" подписали соглашение "о принципах урегулирования вооруженного конфликта".
- Именно отвод сил стало началом замораживания конфликта. Территориальная целостность Молдовы осталась лишь на бумаге. Приднестровье живет отдельной жизнью, находится под контролем России. Российская армия проводит учения на территории непризнанной республики.
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