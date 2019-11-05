Президент Молдовы Додон поехал в Приднестровье на "день национального единства РФ"

5 ноября, 2019, 08:51

Президент Молдовы Игорь Додон посетил Бендерскую крепость, где встретился с руководителем "Приднестровской молдавской республики" Вадимом Красносельским

Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

"На территории Бендерской крепости провел неформальное общение с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Кроме того, познакомили наших жен друг с другом. ... Мы вместе отпраздновали День национального единства - государственный праздник Российской Федерации, стратегического партнера Республики Молдова", - отметил Додон.

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Президент Молдовы "оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект".