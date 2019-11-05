Правительство заложило в бюджет 2,2 млрд выплат учителям за реальное количество учеников, - Новосад
Об этом заявила министр образования Анна Новосад во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год, передает Еспресо.TV
"Мы в проект закладываем средства на выплату зарплаты учителям из расчета старого контингента. Простыми словами: мы платили зарплату за количеством детей, которе значительно меньше реалистического, следовательно, не доплачивали последние 4 года учителям. Добавляем 2,2 млрд грн, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным на сегодня", - отметила Новосад.
Министр заверила, что это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, "а не играть доплатами и надбавками, как это любят делать на местах".
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы