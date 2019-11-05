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Espreso.tvОбществоПравительство заложило в бюджет 2,2 млрд выплат учителям за реальное количество учеников, - Новосад

Правительство заложило в бюджет 2,2 млрд выплат учителям за реальное количество учеников, - Новосад


фото: kmu.gov.ua
Учителям будут платить зарплату не из расчета старого контингента, а из расчета реального количества учеников

Об этом заявила министр образования Анна Новосад во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год, передает Еспресо.TV

"Мы в проект закладываем средства на выплату зарплаты учителям из расчета старого контингента. Простыми словами: мы платили зарплату за количеством детей, которе значительно меньше реалистического, следовательно, не доплачивали последние 4 года учителям. Добавляем 2,2 млрд грн, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным на сегодня", - отметила Новосад.

Министр заверила, что это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, "а не играть доплатами и надбавками, как это любят делать на местах".

 

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