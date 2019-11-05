Правительство планирует получить от легализации игорного бизнеса 3 млрд

5 ноября, 2019, 14:38

Кабмин рассчитывает на 3 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта госбюджета на 2020 год ко второму чтению, передает Цензор.нет .

"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр. Уберут из улиц автоматы, которые создают так много беды для людей и извлекают из них кучу денег. В то же время мы предполагаем, что будет создана нормальная, цивилизованная система игорного бизнеса, которая будет нормально облагаться. Которая потенциально может принести в бюджет более 3 млрд грн ", - рассказал премьер.