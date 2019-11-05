Правительство планирует получить от легализации игорного бизнеса 3 млрд
5 ноября, 2019, 14:38
Кабмин рассчитывает на 3 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта госбюджета на 2020 год ко второму чтению, передает Цензор.нет .
"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр. Уберут из улиц автоматы, которые создают так много беды для людей и извлекают из них кучу денег. В то же время мы предполагаем, что будет создана нормальная, цивилизованная система игорного бизнеса, которая будет нормально облагаться. Которая потенциально может принести в бюджет более 3 млрд грн ", - рассказал премьер.
- Напомним, проект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализовал этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять закон о легализации игорного бизнеса.
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Новый законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает, что казино смогут размещаться только на базе крупных 5-звездочных отелей.
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