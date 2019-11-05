Пестрят флаги "ЛНР": Мендель показала фото строительства моста в Станице Луганской

5 ноября, 2019, 10:38

3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская"

Фото опубликовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

На фотографиях видны флаги "ЛНР" с другой стороны моста.

Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября. Предварительная дата открытия моста - 27 ноября.

Напомним, что на мосту у Станицы Луганской открыли временный переход, который будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.