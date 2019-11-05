Оккупанты усиливают обстрелы на Донбассе, за сутки 20 нарушений режима тишины

5 ноября, 2019, 07:38

4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов.

4 ноября потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано. С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.