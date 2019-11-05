Ночь на 5 ноября была самой теплой за последние 139 лет
5 ноября, 2019, 13:51
Предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено в ночь на 5 ноября
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным метеостанции, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 ° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено.
Отмечается, что за прошедшие сутки 4 ноября во Киеве было зафиксировано 2 температурных рекорда.
- После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 ° С, что на 2,7 ° С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.
- Среднесуточная температура составила + 12,9 ° С, что на 0,6 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 1996 года.
По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентябрю.
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