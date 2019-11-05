Не на склад, а в бак: в УЗ по-новому будут заправлять локомотивы топливом, чтобы сэкономить "сотни миллионов в год"
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в facebook.
"В прошлом году Укрзализныця закупила более 330 тыс. тонн дизеля общей стоимостью более 9,5 млрд грн. Что хотим сделать: новую экспериментальную цепь. Чтобы грузить горючее не на склад, а в бензовоз и потом - сразу в локомотив. Причина банальна: чтобы его не разворовывали во время перемещения и хранения", - пояснил Кравцов.
Он сообщил, что поставщик согласился отгружать дизтопливо не в цистернах на склады, а в автозаправщиках в депо.
Глава правления отметил, что пока планируют ежесуточно во вращающемся локомотивном депо в Запорожье экипировать таким образом 6 локомотивов: поровну магистральные и маневровые.
"Если пилотный проект себя оправдает, распространим это и на другие депо. Потенциально речь идет о сэкономленных сотнях миллионов гривен в год", - добавил Кравцов.
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