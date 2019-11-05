На ликвидацию планируют отправить 1261 госпредприятие, - Милованов
Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в интервью Цензор.НЕТ .
"Сейчас существует 61 орган власти, который руководит предприятиями. Разобраться, кто, куда и невозможно. Эти ГП продать нельзя, украсть предприятие полностью нельзя, а отпилить и обанкротить можна. И это неправильно, это нужно прекратить", - говорит он.
"У нас есть три критерия, по которым мы сортируем эти предприятия. Первая группа - стратегические предприятия, мы оставляем в управлении министерств и других органов власти. Вторая - на приватизацию. Третья - на ликвидацию ", - уточнил глава ведомства.
Он сообщил, что офис управления проектами сформировал концепцию приватизации.
"У нас 3733 предприятия. Но это включая те, которые находятся в зоне АТО и в Крыму. То есть, минус 600, у нас остается 3 с лишним тысячи предприятий. Их сложно посчитать - мы месяц не могли с МинАПК согласовать список их предприятий" , - говорит Милованов.
"Отправить на ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это означает, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы ", - сообщил Милованов.
От отметил, что на каждом таком предприятии создадут ликвидационные комиссии.
"Мы хотим, чтобы государство было не игроком в экономике, а - арбитром. И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. В арбитра должны быть инструменты", - уточнил министр .
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