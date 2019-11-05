На документах проставляли "минусы": Малюська рассказал о скрытой корреспонденции в Минюсте

5 ноября, 2019, 14:03

В Министерстве юстиции нашли ящики со скрытой входящей корреспонденцией

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался", - отметил министр.

По словам Малюськи, о каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам, "а совсем никому не нужен хлам сразу брался в официальную работу".

Он пояснил, что почти все документы были "отфильтрованы" до его прихода в министерство, но есть и несколько свежих.

"Приношу свои извинения перед теми, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы. Очистка власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены", - добавил министр.