На документах проставляли "минусы": Малюська рассказал о скрытой корреспонденции в Минюсте
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.
"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц. Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался", - отметил министр.
По словам Малюськи, о каких-то других важных документах сообщали посторонним заинтересованным лицам, "а совсем никому не нужен хлам сразу брался в официальную работу".
Он пояснил, что почти все документы были "отфильтрованы" до его прихода в министерство, но есть и несколько свежих.
"Приношу свои извинения перед теми, кто не получил своевременные ответы на свои сообщения и жалобы. Очистка власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены", - добавил министр.
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