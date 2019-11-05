На что увеличили расходы в госбюджете 2020 ко второму чтению: объяснение Минфина

5 ноября, 2019, 13:53

Дополнительные 16,2 млрд грн из государственного бюджета направят на лекарства, зарплаты учителей, социальные программы и пенсионеров, культуру и туризм и науку

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в своем фейсбуке.

"Мы оценили дополнительные реалистичные доходы и смогли, учитывая выводы Бюджетного комитета и нашей Программы правительства, выделить такие дополнительные важные расходы", - отметила она:

3.2 млрд на лекарства

3.75 млрд на зарплаты учителей

3.5 млрд на опорные школы

2.44 млрд на социальные программы и пенсионеров

1.08 млрд на культуру и туризм

1.57 млрд в аэропорты и мосты

400 млн лечение за рубежом

300 млн университетская наука

"При этом дефицит уменьшается до 2% и перераспределение доходов в ВВП снижается, в наше цель по долга к ВВП - снизить до 52.4%. Успех в приватизации может помочь уменьшить этот показатель более кардинально ", - добавила министр.