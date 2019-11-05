На что увеличили расходы в госбюджете 2020 ко второму чтению: объяснение Минфина
5 ноября, 2019, 13:53
Дополнительные 16,2 млрд грн из государственного бюджета направят на лекарства, зарплаты учителей, социальные программы и пенсионеров, культуру и туризм и науку
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в своем фейсбуке.
"Мы оценили дополнительные реалистичные доходы и смогли, учитывая выводы Бюджетного комитета и нашей Программы правительства, выделить такие дополнительные важные расходы", - отметила она:
- 3.2 млрд на лекарства
- 3.75 млрд на зарплаты учителей
- 3.5 млрд на опорные школы
- 2.44 млрд на социальные программы и пенсионеров
- 1.08 млрд на культуру и туризм
- 1.57 млрд в аэропорты и мосты
- 400 млн лечение за рубежом
- 300 млн университетская наука
"При этом дефицит уменьшается до 2% и перераспределение доходов в ВВП снижается, в наше цель по долга к ВВП - снизить до 52.4%. Успех в приватизации может помочь уменьшить этот показатель более кардинально ", - добавила министр.
- Напомним, проект государственного бюджета-2020 ко второму чтению передали в Верховную Раду Украины.
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По словам Министерка финансов Оксаны Маркаровой, проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению .
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