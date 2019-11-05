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Espreso.tvОбществоНа что увеличили расходы в госбюджете 2020 ко второму чтению: объяснение Минфина

На что увеличили расходы в госбюджете 2020 ко второму чтению: объяснение Минфина


фото: kmu.gov.ua
Дополнительные 16,2 млрд грн из государственного бюджета направят на лекарства, зарплаты учителей, социальные программы и пенсионеров, культуру и туризм и науку

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в своем фейсбуке.

"Мы оценили дополнительные реалистичные доходы и смогли, учитывая выводы Бюджетного комитета и нашей Программы правительства, выделить такие дополнительные важные расходы", - отметила она:

  • 3.2 млрд на лекарства
  • 3.75 млрд на зарплаты учителей
  • 3.5 млрд на опорные школы
  • 2.44 млрд на социальные программы и пенсионеров
  • 1.08 млрд на культуру и туризм
  • 1.57 млрд в аэропорты и мосты
  • 400 млн лечение за рубежом
  • 300 млн университетская наука

"При этом дефицит уменьшается до 2% и перераспределение доходов в ВВП снижается, в наше цель по долга к ВВП - снизить до 52.4%. Успех в приватизации может помочь уменьшить этот показатель более кардинально ", - добавила министр.

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