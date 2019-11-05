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Espreso.tvОбществоМинистерство обороны должно создать военную полицию, - Зеленский

Министерство обороны должно создать военную полицию, - Зеленский


фото: president.gov.ua/
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - говорится в сообщении.

  • Министр обороны отметил, что дорожная карта внедрения стандартов НАТО будет включать не только военную часть, но и антикоррупционные меры, демократический контроль, вопросы военного образования, образования гражданских и тому подобное.
 
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