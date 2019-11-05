Министерство обороны должно создать военную полицию, - Зеленский

5 ноября, 2019, 19:09

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - говорится в сообщении.