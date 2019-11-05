Минсоцполитики отказалось от идеи отменить выплаты при рождении детей

5 ноября, 2019, 09:46

После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью правительство приняло решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на странице в Facebook.

"В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Минсоцполитики отвязывает более 150 выплат прожиточного минимума ", - написала Соколовская.

Она добавила, что соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы "немного изменить подход". Впрочем после консультаций в правительстве решили от этой идеи отказаться, говорит министр.

"Спасибо общественности за качественную обратную связь. Мы учитываем все конструктивные предложения и замечания", - добавила министр.