Минсоцполитики отказалось от идеи отменить выплаты при рождении детей
Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на странице в Facebook.
"В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Минсоцполитики отвязывает более 150 выплат прожиточного минимума ", - написала Соколовская.
Она добавила, что соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы "немного изменить подход". Впрочем после консультаций в правительстве решили от этой идеи отказаться, говорит министр.
"Спасибо общественности за качественную обратную связь. Мы учитываем все конструктивные предложения и замечания", - добавила министр.
- Напомним, что правительство хотело ввести адресную программу выплат для семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера пособия (около 6000 гривен, а помощь при рождении ребенка - около 41 тысяч гривен - ред.).
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