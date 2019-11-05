Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, система мониторинга будет содержать информацию о переходе прав на землю, владельцев, стоимость сделок купли-продажи и аренды и тому подобное.
Также с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках, отметили в Минэкономики.
В министерстве отметили, что дальнейшие шаги внедрения системы заключаются в обеспечении обмена данными между государственными реестрами (Госгеокадастр, Реестр прав, Регистрация юридических лиц и т.п.) и создании программного продукта, анализировать эти данные.
"Система земельного мониторинга позволит видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается, уплачиваются ли налоги и тому подобное. Такое нововведение сделает земельные отношения прозрачными и контролируемыми. Вскоре представим дорожную карту реализации проекта", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .
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А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
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10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил , что до 2024 года рынок земли в Украине будет закрытым для иностранцев.
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