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Espreso.tvОбществоМинэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине

Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило концепт системы мониторинга использования и оборота земли в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, система мониторинга будет содержать информацию о переходе прав на землю, владельцев, стоимость сделок купли-продажи и аренды и тому подобное.

Также с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках, отметили в Минэкономики.

В министерстве отметили, что дальнейшие шаги внедрения системы заключаются в обеспечении обмена данными между государственными реестрами (Госгеокадастр, Реестр прав, Регистрация юридических лиц и т.п.) и создании программного продукта, анализировать эти данные.

"Система земельного мониторинга позволит видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается, уплачиваются ли налоги и тому подобное. Такое нововведение сделает земельные отношения прозрачными и контролируемыми. Вскоре представим дорожную карту реализации проекта", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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  • Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .

  • А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

  • 10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.

  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявил , что до 2024 года рынок земли в Украине будет закрытым для иностранцев.

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