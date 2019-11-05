Мать и сын из Евпатории попали на 7 лет в колонию за взятки сотруднику ФСБ

5 ноября, 2019, 19:04

Жители Евпатории - мать и сын, которых обвинили в даче взятки сотруднику ФСБ России, получили по 7 лет лишения свободы

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление Следком России по Крыму и Севастополю.

Евпаторийский горсуд, контролируемый оккупантами, приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был также признан виновным в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и незаконном хранении оружия. Он получил наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По версии обвинения, в мае этого года мать с сыном попытались вручить начальнику отдела ФСБ в Евпатории 420 тыс. рублей за непривлечение сына к ответственности.

Сообщается, что осужденные могут обжаловать приговор. Публичных комментариев евпаторийцев или их защиты по поводу решения суда нет.