Макконахи зарегистрировался в Instagram и набрал первым роликом миллион просмотров

5 ноября, 2019, 17:20

В день своего 50-летия в соцсети зарегистрировался известный актер Мэттью Макконахи

Об этом сообщает УНИАН.

Макконахи опубликовал первый пост. Он объяснил, почему решил присоединиться к Instagram.

"Это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря... я знаю, что хочу монолога, я не уверен, что хочу диалога... Мне интересно увидеть, развлечет ли это вас, заставит ли задуматься или расчувствоваться - надеюсь, все сразу", - сказал Макконахи.

Пост актера набрал более 1 миллиона просмотров.

Макконахи известный по фильмам "Интерстеллар", "Волк с Уолл-стрит" и другими.