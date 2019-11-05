Макконахи зарегистрировался в Instagram и набрал первым роликом миллион просмотров
5 ноября, 2019, 17:20
В день своего 50-летия в соцсети зарегистрировался известный актер Мэттью Макконахи
Об этом сообщает УНИАН.
Макконахи опубликовал первый пост. Он объяснил, почему решил присоединиться к Instagram.
"Это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря... я знаю, что хочу монолога, я не уверен, что хочу диалога... Мне интересно увидеть, развлечет ли это вас, заставит ли задуматься или расчувствоваться - надеюсь, все сразу", - сказал Макконахи.
Пост актера набрал более 1 миллиона просмотров.
Макконахи известный по фильмам "Интерстеллар", "Волк с Уолл-стрит" и другими.
- Дженнифер Энистон появилась в Instagram.
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