Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
5 ноября, 2019, 08:08
Группа G
Группа H
5 ноября, в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Интер" встречается с "Боруссией", а "Челси" принимает "Аякс"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов, 4-й тур
5 ноября
Группа Е
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия)
22:00 "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)
Группа F
19:55 "Барселона" (Испания) - "Славия" (Чехия) "Футбол 1"
22:00 "Боруссия Д" (Германия) - "Интер" (Италия) "Футбол 2"
Группа G
19:55 "Зенит" (Россия) - "СБ Лейпциг" (Германия) "Футбол 2"
22:00 "Лион" (Франция) - Бенфика "(Португалия)
Группа H
22:00 "Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
22:00 "Валенсия" (Испания) - "Лилль" (Франция)
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
Читайте также
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости