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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
5 ноября, в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Интер" встречается с "Боруссией", а "Челси" принимает "Аякс"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов, 4-й тур
5 ноября
 
Группа Е
 
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия)
22:00 "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

Группа F

19:55 "Барселона" (Испания) - "Славия" (Чехия) "Футбол 1"

22:00 "Боруссия Д" (Германия) - "Интер" (Италия) "Футбол 2"

Группа G
19:55 "Зенит" (Россия) - "СБ Лейпциг" (Германия) "Футбол 2"
22:00 "Лион" (Франция) - Бенфика "(Португалия)
 
Группа H
22:00 "Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
22:00 "Валенсия" (Испания) - "Лилль" (Франция)
 
 
 
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