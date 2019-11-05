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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу"

Лига чемпионов: "Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" уступил дома немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 4-й тур

Группа G

"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 2

Голы: Демме, 45 5, Забитцер, 63

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