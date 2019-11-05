Лига чемпионов: "Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу"
5 ноября, 2019, 21:50
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов российский "Зенит" уступил дома немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 4-й тур
Группа G
"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия) 0: 2
Голы: Демме, 45 5, Забитцер, 63
- 23 октября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "Лейпцигу" со счетом 2: 1.
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