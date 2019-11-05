Кипр отзовет паспорта у тех, кому "по ошибке" предоставил гражданство за инвестиции
Об этом сообщает AP.
Президент Никос Анастасиадес сказал, что ошибки были возможны в предоставлении так называемых "золотых паспортов" в более ранней и мягкой версии программы.
"Мы должны признать ошибки в некоторых вопиющих случаях, когда паспорта не должны были выдаваться", - сказал Анастасиадес. По его словам, речь может идти о 10-15 случаях неприемлемого предоставления гражданства инвесторам.
Привлекательность кипрского паспорта, особенно для богатых людей из стран за пределами Европейского Союза, состоит в том, что его владельцы также становятся гражданами ЕС и могут свободно путешествовать и работать в рамках блока.
Его заявления прозвучали после сообщений СМИ о том, что некоторые бенефициары программы, возможно, были замешаны в отмывании денег или были связаны с авторитарными правительствами.
"Гражданство будет отнято у любого, кто получил его в нарушение строгих критериев", - сказал президент Кипра.
С момента запуска программы после финансового кризиса 2013 года инвесторам было выдано почти 4000 паспортов.
- ЕС в январе опубликовал отчет, который призывает Кипр и другие страны усилить проверки на фоне опасений, что граждане третьих стран используют программу по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции для отмывания денег и пренебрегают налоговыми законами.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы