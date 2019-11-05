KyivSmartCard и проездные в Киеве теперь можно пополнять через ПриватБанк
5 ноября, 2019, 15:53
Государственный ПриватБанк запустил пополнение транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"ПриватБанк запустил пополнение транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро - в Приват24 и всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена ", - говорится в сообщении.
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