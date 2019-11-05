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Espreso.tvОбществоKyivSmartCard и проездные в Киеве теперь можно пополнять через ПриватБанк

KyivSmartCard и проездные в Киеве теперь можно пополнять через ПриватБанк


фото: fdi
Государственный ПриватБанк запустил пополнение транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ПриватБанк запустил пополнение транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро - в Приват24 и всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена ", - говорится в сообщении.

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