KyivSmartCard и проездные в Киеве теперь можно пополнять через ПриватБанк

5 ноября, 2019, 15:53

Государственный ПриватБанк запустил пополнение транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ПриватБанк запустил пополнение транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро - в Приват24 и всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций столичного метрополитена ", - говорится в сообщении.