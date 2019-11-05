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Espreso.tvОбществоКремль: Говорить о проведении нормандского саммита до конца года преждевременно

Кремль: Говорить о проведении нормандского саммита до конца года преждевременно

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о проведении нормандского саммита до конца текущего года преждевременно

По словам Пескова, позиция Кремля по поводу нормандской встречи неизменна и понятна.

"Россия и президент Путин хотят как можно скорее провести саммит нормандского формата, но также считают, что он должен быть хорошо подготовлен", - цитирует Пескова РБК.

Представитель Кремля отказался комментировать слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о желании РФ согласовать итоговый документ саммита.

"Сейчас ведется дискретная подготовительная работа, и вести ее в публичном режиме было бы неправильно", - заявил он.

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