Кремль: Говорить о проведении нормандского саммита до конца года преждевременно
5 ноября, 2019, 15:28
Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о проведении нормандского саммита до конца текущего года преждевременно
По словам Пескова, позиция Кремля по поводу нормандской встречи неизменна и понятна.
"Россия и президент Путин хотят как можно скорее провести саммит нормандского формата, но также считают, что он должен быть хорошо подготовлен", - цитирует Пескова РБК.
Представитель Кремля отказался комментировать слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о желании РФ согласовать итоговый документ саммита.
"Сейчас ведется дискретная подготовительная работа, и вести ее в публичном режиме было бы неправильно", - заявил он.
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