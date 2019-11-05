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Espreso.tvОбществоКПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом временно закроют

КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом временно закроют

Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на административной границе с оккупированным Россией Крымом закроют на 9 дней

Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

"По обращению Одесского филиала "Укрзализныци" к главе Херсонской ОГА - с 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" не будет осуществляться пропуск граждан", - говорится в сообщении.

Руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к главе Херсонской облгосадминистрации о приостановлении оформления граждан в КПВВ "Каланчак" для проведения строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на админгранице с Крымом.

Контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" на админгранице с оккупированным полуостровом продолжают работать в штатном режиме.

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